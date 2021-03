Arrivederci: Stor optur på det danske aktiemarked

Automatisk oplæsning

Det danske aktiemarked har gennem en årrække klaret sig bedre end de fleste andre markeder i Europa.

De stigende aktiekurser gør, at det danske aktiemarked nu har overhalet det italienske i værdi, på trods af at Italiens økonomi er seks gange så stor som den danske.

Det viser en opgørelse fra pensionsselskabet PFA.

Tallene er beregnet ud fra, hvor meget de danske aktier fylder i det store aktieindeks MSCI Europe, hvor aktier fra 15 lande i Europa indgår.

Største aktiemarkeder i Europa De seneste ti år er det danske aktiemarked vokset langt mere i værdier end de fleste øvrige markeder i Europa. Her er en oversigt over, hvor meget de enkelte lande fylder i det europæriske aktieindeks MSCI Europe. Tallet i parentes er placering og vægtning i 2010: 1. Storbritannien: 20,2 procent (1 - 32,3). 2. Frankrig: 17,2 procent (2 - 16,5). 3. Schweiz: 15,3 procent (4 - 11,5). 4. Tyskland: 14,7 procent (3- 12,1). 5. Holland: 8,6 procent (7 - 4,0). 6. Sverige: 5,3 procent (8 - 3,8). 7. Spanien: 3,9 procent (5 - 6,9). 8. Danmark: 3,7 procent (11 - 1,3). 9. Italien: 3,3 procent (6 - 5,2). 10: Finland: 1,9 procent (9 - 1,7). 11. Irland: 1,5 procent (15 - 0,4). 12. Belgien: 1,4 procent (10 - 1,5). 13. Norge: 1,0 procent (12 - 1,2). 14. Portugal: 0,3 procent (14 - 0,5) 15. Østrig: 0,3 procent (15 - 0,5). Kilde: PFA baseret på aktieindekset MSCI Europe Vis mere

Det danske aktiemarked ligger nummer otte på den liste. For ti år siden var Danmark nummer 11.

I perioden 2010-2020 er det danske aktiemarked steget 275 procent, mens MSCI Europe er steget 113 procent.

Hos PFA forklarer chefstrateg Tine Choi Danielsen, at udlandet efter finanskrisen har fået øjnene op for danske aktier.

»Det danske aktiemarked er præget af kæmpestore globale selskaber, som er veldrevne og over de sidste ti år har leveret på de forventninger, der har været, og det har afspejlet sig i aktiekurserne«, siger hun.

Tine Choi Danielsen fremhæver, at det danske aktiemarked er karakteriset ved at have en relativt høj andel af selskaber, der hører under medicinal- og sundhedssektoren.

Det gælder virksomheder som Novo Nordisk, Coloplast og Genmab.

Hun fremhæver også, at investorer efter finanskrisen har søgt væk fra aktier i sydeuropæiske lande som Spanien og Italien, der har kæmpet med en høj gæld.

Når man ser på størrelsen af dansk økonomi, er Danmark et stykke bag førerfeltet i Europa, men det betyder ikke nødvendigvis så meget i forhold til værdien af aktiemarkedet, forklarer Tine Choi Danielsen.

»De fleste store selskaber på det danske aktiemarked agerer globalt og orienterede mod verdensøkonomien«.

»Men det mærkes i Danmark på den måde, at hvis det går godt for de selskaber, så bliver der skabt arbejdspladser herhjemme«, siger Tine Choi Danielsen.

Kun overgået af Sydkorea i 2020

Under coronakrisen har der også været stor interesse for danske aktie. Sidste år var det danske aktiemarked i 2020 var det næstbedste aktiemarked i verden kun overgået af Sydkorea.

»Det danske aktiemarked er fyldt med selskaber, der har produkter, som man har brug for, uanset om det går godt eller skidt«.

»Det er den type virksomheder, man søger hen i, når der er uroligheder på de finansielle markeder«, siger Tine Choi Danielsen.

ritzau