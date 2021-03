Lige på trapperne: Her er alt, du skal vide om dine feriepenge

De skulle først have været udbetalt ved pensionering, men nu er de sidste af de såkaldte indefrosne feriepenge på vej ud i danskernes lommer – hvis de altså ønsker det.

Ifølge en bekendtgørelse bliver der senest mandag den 29. marts lukket op på Borger.dk, så 3 millioner lønmodtagere kan logge på og anmode om de resterende feriepenge, der samlet for danskerne løber op i 56 milliarder kroner før skat. Beskæftigelsesministeriet afviser dog ikke, at der kan blive åbnet tidligere.

At man overhovedet har noget, der kaldes indefrosne feriepenge, skyldes, at man sidste år lavede en ny ferielov. Det betyder, at man i Danmark fremover optjener ferie løbende – modsat hidtil, hvor danskerne optjente ferie og feriepenge det ene år, men først kunne holde ferien året efter.

I overgangsåret stod danskerne derfor med det dobbelte antal feriedage, og da det ville blive for dyrt for virksomhederne at undvære medarbejderne i så lang tid, vedtog Folketinget at indefryse værdien af feriedagene til danskernes pension.