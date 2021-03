Selv om du hæver dine feriepenge, kan de stadig komme din arbejdsplads til gode

I flere årtier frem kan de danske virksomheder beholde de feriepenge, som nu er på vej ud til lønmodtagerne.

Det skyldes, at staten yder et lån til LD Fonde, der står for udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Oprindeligt skulle lønmodtagerne først have haft pengene i forbindelse med pensionering, og derfor var det aftalt, at virksomhederne heller ikke behøvede at slippe pengene, før den enkelte medarbejder rammer pensionsalderen.

Men på grund af coronakrisen kom der forslag fra flere sider om at bringe feriepengene i spil tidligere end vedtaget, så de kunne sætte skub i økonomien. For at det kunne lade sig gøre, har staten derfor ydet et lån til LD Fonde, der nu er i gang med at overføre pengene til de lønmodtagere, der ønsker deres penge udbetalt.