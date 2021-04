Ansatte kan i år få særlige skattefrie coronagavekort

Måske skulle du lige prikke din chef på skulderen eller liste denne artikel ind i vedkommendes synsfelt. Helt ekstraordinært kan virksomheder i år give medarbejderne en særlig påskønnelse uden at skulle spekulere over, om de ansatte bliver trukket i skat.

Folketinget har vedtaget, at ansatte i 2021 kan modtage et skattefrit gavekort fra deres arbejdsgiver på op til 1.200 kroner – ud over de eventuelle julegaver eller lignende, som medarbejderne normalt får.

Der er dog det særlige krav, at gavekortet skal være rettet mod restauranter, cafeer, hoteller, koncertsteder og lignende erhvervsdrivende.

Den særlige mulighed i år skyldes coronakrisen, og at politikerne gerne vil stimulere forbruget i retning mod de virksomheder, der har været og fortsat er hårdt ramt af perioder med påtvungne nedlukninger.

Revisionsfirmaet BDO har for nylig holdt et webinar om de nye regler, og her var samtlige 500 pladser udsolgt.