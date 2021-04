Det er blevet dyrere at være dansker, men ikke når du køber ind

Det seneste år er det blevet dyrere at leve i Danmark, men hvis du ikke ryger eller tilbagelægger mange kilometer på vejnettet, er det næppe noget, du kan mærke på pengepungen, når måneden er slut.

Det er nemlig prisen på cigaretter samt benzin og diesel, der især er steget det seneste år og trækker det generelle prisniveau op. De nyeste tal viser, at forbrugerprisindekset steg 1 procent fra marts 2020 til april 2021, hvilket samtidig er den højeste årlige stigning siden april 2019.

»Det, der især gør det dyrere, er cigaretter og benzin. Cigaretterne er steget på grund af afgifter, og prisstigningen på benzin skyldes, at det var meget billigt sidste forår«, siger Louise Aggerstrøm Hansen, forbrugerøkonom hos Danske Bank.

Arbejdernes Landsbank har regnet på, hvad den generelle prisudvikling betyder for en børnefamilie med to voksne og to børn i et gennemsnitligt parcelhus.

»Med en inflation på 1 procent skal en typisk børnefamilie have 4.550 kroner mere op af lommen end samme tid sidste år, hvis familien ønsker at købe de samme varer og tjenester. Dette gælder dog kun, hvis familien også ryger, da halvdelen af inflationen stammer fra højere tobakspriser. Er familien ikke-rygere, ender ekstraudgifterne kun på 2.200 kroner«, siger Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.