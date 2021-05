For første gang i år falder antallet af salg på boligmarkedet

Starten af 2021 har været præget af høj aktivitet på boligmarkedet, men i april faldt antallet af boligsalg for første gang i år.

Der blev solgt 10.920 boliger fordelt på huse, lejligheder og sommerhuse. Det er 18 procent færre end i marts, men det skal ses i lyset af, at boligsalget satte rekord i marts. Det viser tal fra Boligsiden.

Hos Arbejdernes Landsbank påpeger cheføkonom Jeppe Juul Borre, at der stadig er høj aktivitet på boligmarkedet, selv om salget i april er faldet.

Han fremhæver, at salget i april var det fjerdehøjeste i de mere end 11 år, hvor Boligsiden har lavet statistik over bolighandlerne, og at man inden coronakrisen havde 7000-8000 bolighandler om måneden.

»Man skal huske på, at der har været et ekstremt højt handelsniveau i månederne forinden, så det er ikke udtryk for, at salget er faldet til et lavt niveau«, siger Jeppe Juul Borre.

Boligsalget i april Her er en oversigt ovre boligsalget i marts. Tallet i parentes er udviklingen i forhold til marts: Villa/rækkehuse: 6143 (-17 procent).

Lejligheder: 2008 (-22 procent).

Sommerhuse: 1585 (-18 procent).

Alle boligtyper: 10.920 (-18 procent). Kilde: Boligsiden. Vis mere

»Men hvis antallet af handler drosler lidt ned, kan det bidrage til, at der kommer et større udbud af boliger på markedet, hvilket kan lægge en dæmper på de store prisstigninger, som kan løje lidt af«, siger han.

Mindre tid til fokus på boligen

Hos Nykredit kalder boligøkonom Mira Lie Nielsen det naturligt, at aktiviteten går ned. Hun peger på, at det skal ses i sammenhæng med genåbningen af Danmark.

»Nu kan vi igen komme til fodbold, på café og i biografen i fritiden, og arbejdslivet drøner derudaf, så der vil ikke længere være helt så meget overskud til at fokusere på boligen«.

»Desuden betyder de relativt høje prisstigninger på boliger, især i de store byer, at færre boligkøbere kan og vil være med«.

»Når en større del af indkomsten skal gå til at betale for det nye hus, så vil der være nogen, som ikke længere har råd eller lyst til en ny bolig«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Priserne på villaer og rækkehuse er det seneste år steget 14 procent, mens ejerlejligheder er steget 17 procent. De største prisstigninger er i Region Hovedstaden.

På det seneste har en række aktører opfordret regeringen til at indføre tiltag, der kan dæmpe prisudviklingen.

Det gælder blandt andet Nationalbanken, Finanstilsynet og statens finansielle risikoovervåger - Det Systemiske Risikoråd.

Sidstnævnte varslede i marts, at det på det næste møde i juni forventer at henstille til, at der gribes ind.

Regeringen er ikke forpligtet til at følge indstillingen, og regeringen har tidligere afvist indgriben på boligmarkedet.

ritzau