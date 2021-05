Så er der sidste chance for hæve feriepengene

Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have udbetalt dine indefrosne feriepenge. Fristen udløber nemlig nu på mandag klokken 23.59.

I efteråret 2020 fik vi mulighed for at få udbetalt tre af fem ugers indefrosne feriepenge for at kickstarte dansk økonomi under coronakrisen. 2,3 millioner benyttede sig af den og fik udbetalt i alt 51,6 milliarder kroner.