Guide: Med enkelte tips kan du hurtigt frigøre penge i dit budget

Hvis du på et tidspunkt vælger at kaste dig ud i den populære investeringsbølge, skal du også beslutte, hvor mange penge du vil investere. For mange vil det give mest mening at starte forsigtigt op og kun bruge mindre beløb, som man har råd til at undvære.

Måske har du allerede sparet pengene op. Men det kan også være, at du har brug for at finde flere penge ved at ændre på nogle af dine vaner.

Med enkle råd og hjælp fra to eksperter i Forbrugerrådet Tænk kan du forholdsvis nemt finde og spare penge. Du kan også bruge rådene, selv om du ikke har tænkt dig at investere.