Flere sælgere og færre salg - udbuddet af boliger stiger

Boligmarkedet har været brandvarmt under corona, hvor priserne trods en forventning om det modsatte er banket op.

Men nu stiger udbuddet af boliger igen. Ved indgangen til juli var der for første gang i år over 40.000 boliger til salg i Danmark.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af størstedelen af de danske mæglere.

Inden corona var der ifølge Boligsidens tal omkring 55.000 til 65.000 boliger til salg, så det er altså faldet en del.

Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, skyldes den seneste stigning to ting. For det første ses der et mindre i fald i antallet af handler.

»Samtidig ser vi, at der bliver sat mange nye boliger til salg, og i en periode, hvor vi ikke ser det samme boom i salget, som vi normalt gør på denne tid af året, bidrager det til at få det samlede udbud til at vokse«, forklarer hun i en kommentar.

Der er både kommet flere huse, lejligheder og sommerhuse til salg, og tendensen er stort set den samme i hele landet.

Trods det stigende udbud er antallet af til salg-skilte 21,2 procent lavere end for et år siden.

Alligevel ser udbuddet for alvor ud til at vende i juni, og det er et godt tegn, lyder det fra privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank.

»Det er ret vigtigt, da boligmarkedet i en lang periode har spurtet derudaf med høj handelsaktivitet og stigende priser, som har trykket udbuddet i bund«.

»Hvis nogle af de her prisstigninger skal lidt væk igen, så kræver det, at der kommer flere boliger til salg. Derfor er det et rigtig godt tegn«, mener han.

Han forventer, at udviklingen vil fortsætte den kommende tid. Derfor mener økonomen heller ikke, der bør gribes ind på boligmarkedet.

Udviklingen under corona har ellers givet anledning til panderynker hos blandt andet Nationalbanken, der har talt for et politisk indgreb.

Det har regeringen hidtil afvist, og Brian Friis Helmer mener altså heller ikke, der bør gøres noget fra politisk hold for at påvirke udviklingen.

»Man har kunnet se over de sidste par måneder, at det er ved at vende, og det her tal er endnu et bevis på, at det er ved at falde til ro af sig selv«.

»Vi kan også se, at renten er steget siden startet af året, og det vil også lægge en dæmper på prisstigningerne. Så jeg er helt klart af den opfattelse, at man skal vente og se tiden an den«, siger økonomen.

ritzau