4 ud af 10 pensionister kan se frem til lavere levestandard

Levestandarden kan gå 30 procent ned i gennemsnit for 40 procent af de danskere, der skal pensioneres i løbet af de næste par år.

Det viser en ny analyse, som Danica Pension har foretaget. Den tager udgangspunkt i dem, som er tæt på pensionsalderen, for at få så retvisende tal som muligt, da det er mindre sandsynligt, at deres formuer vil ændre sig meget i de kommende år.

»De, der ikke bliver ramt og har råd til at fortsætte med den samme levestandard som pensionister, har en anden form for opsparing ud over en pensionsordning, f.eks. i boligen«, siger Mads Moberg Reumert, cheføkonom i Danica Pension.