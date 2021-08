Guide: Det skal du overveje, når du sparer op til pension

Når ordet pension bliver nævnt, får det sjældent pulsen til at stige. Det kan være lidt tungt. Men vores pension får afgørende betydning, når tilværelsen som pensionist begynder, og det er, mens vi stadig er på arbejdsmarkedet, at vi skal spare op, så pensionen rækker resten af livet.

Vi skal både spare tilstrækkeligt og rigtigt op. Der er nemlig risiko for at spare for meget op, fordi man kan blive modregnet i offentlige ydelser. Og har du ikke sparet nok op, kan det få betydning for, om du kan beholde den samme levestandard som tidligere, og om du f.eks. kan blive boende i den samme bolig.

Det kan også være, at du har brug for en ekstra opsparing, fordi du vil udnytte pensionstilværelsen efter mange år på arbejdsmarkedet til at gøre livet lidt sødere med rejser og kulturoplevelser.