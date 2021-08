Flere end 7.000 har søgt tidlig pension på tre dage

I alt 7.124 personer har ansøgt om ret til tidlig pension, siden muligheden blev åbnet 1. august. Det viser den første opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) mener, at niveauet er som forventet.

»Man skal ikke tale med mange håndværkere, sosu’er og andre faggrupper for at fornemme, at denne ordning har været tiltrængt. Det synes jeg også, det beviser, når 7124 efter tre dage har søgt«, siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesministeriet har tidligere - med forbehold for usikkerhed - forventet, at 24.000 personer vil have benyttet sig af retten til tidlig pension i 2022.

Omkring 41.000 såkaldte helårspersoner forventes at opnå ret til at gå på tidlig pension i 2022.

