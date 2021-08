Boligpriserne fortsætter op – men tempoet er det laveste i år

Priserne på huse og lejligheder steg igen i juli, men tempoet er gået lidt ned sammenlignet med starten af året.

Priserne på huse steg på landsplan med 0,8 procent i juli sammenlignet med måneden før, mens lejlighedspriserne i gennemsnit er 0,1 procent højere.

Det viser tal fra Boligsiden. Der er tale om de laveste prisstigninger i år.

Ifølge boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit er boligmarkedet på vej mod en mere normal situation efter en coronaperiode med rekordmange handler og store prisstigninger.

»Der er et skifte i gang på boligmarkedet i de her måneder, hvor antallet af handler gradvist er blevet lavere, og det afspejler sig i, at priserne ikke stiger så hurtigt mere«.

»Der er stadigvæk høj aktivitet, og selv om priserne ikke stiger i det tempo, vi har været vant til, så er det stadigvæk på et højere niveau end tiden før corona«, siger Mira Lie Nielsen.

Forventer lavere fart på boligmarkedet

Ser man over det seneste år, er priserne derimod steget omkring 15 procent for huse og lejligheder.

De højere priser vil være medvirkende til, at man den kommende tid kan forvente en lavere fart på boligmarkedet.

Det vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

Det bygger han desuden på, at antallet af huse med til salg-skilte er steget 5 procent de seneste fem måneder, mens der er kommet 29 procent flere lejligheder til salg. Der er altså mere at vælge mellem for køberne.

»Et højere udbud vil levere noget ilt til et boligmarked, som har løbet sig selv forpustet gennem det forgangne år«.

»Derudover er renterne steget, mens priserne er kommet op i et niveau, hvor færre danskere har både mulighed og lyst til at være med«, siger han i en skriftlig kommentar.

Stærk økonomi holder hånden under boligmarkedet

Selv om der forventes en lavere fart på boligmarkedet, venter Mira Lie Nielsen fra Nykredit ikke deciderede prisfald på landsplan.

»Vi bevæger os mod et marked, der ligner tiden før coronavirus, men vi ser ikke, at markedet begynder at gå mod prisfald«.

»Dertil er dansk økonomi og fremgangen i beskæftigelsen og lønnen for stærk, og det vil holde hånden under boligmarkedet«, siger hun.

ritzau