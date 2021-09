Farvel til NemID-papkortet efter 10 år: Om en måned skifter de første til MitID

GUIDE

Hvordan opdaterer jeg mine id-oplysninger?

Alle brugere kan se i NemID-nøgleapp, at der er mulighed for at opdatere id-oplysninger, før det nye MitID lanceres. Men du skal kun opdatere dine id-oplysninger, hvis du har modtaget et brev, hvori der står, at du skal gøre det. Ellers skal du helt ignorere denne mulighed.

Du har brug to ting, før du kan opdatere dine id-oplysninger på nuværende tidspunkt. Du skal have et gyldigt dansk pas, som er udstedt efter 1. januar 2012. Og så skal du have en smartphone, der kan aflæse chippen i dit pas. Det kan de fleste Android-telefoner og iPhones fra 7 og opefter.

Når du har smartphone og pas på plads, kan du åbne NemID-nøgleappen, trykke på ’Opdater her’ og følge vejledningen på skærmen.

Hvis du har fået besked på at opdatere dine id-oplysninger, og du mangler en kompatibel smartphone eller et gyldigt pas eller begge dele, kan du ikke gøre så meget lige nu. Dit NemID virker stadig og vil fortsætte med at virke langt ind i 2022, men du skal afvente nye instrukser fra Digitaliseringsstyrelsen.

Der er ikke lagt op til, at man bliver tvunget til at anskaffe sig en kompatibel smartphone eller gyldigt pas for at kunne aktivere MitID.

