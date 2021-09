I april var der kaos, da populær pulje åbnede for ansøgninger. Nu opfordres ansøgere til at være tidligt ude

Skal man have skiftet sit gamle oliefyr ud med noget mere miljøvenligt, for eksempel en varmepumpe, er der igen håb om at få lidt håndøre med på vejen fra staten. Energistyrelsen åbner nemlig på ny for ansøgninger til Bygningspuljen. Det sker tirsdag klokken 10.00, og noget tyder på, at man skal være hurtigt ude.

Styrelsen anbefaler i en pressemeddelelse borgere, der er interesserede, at de tager plads i det digitale venteværelse helt op til en time, inden runden formelt begynder. I venteværelset får man tildelt et tilfældigt kønummer. Det er ikke inddelt efter, hvem der kommer ind først.

Når man har fået en plads i køen, kan man vælge at få en e-mail, når det er ens tur, så man ikke skal sidde med øjnene limet til computerskærmen. Man skal dog huske at være vågen. Fra det bliver ens tur, har man kun 30 minutter til at logge ind på portalen, hvor man kan indsende sin ansøgning. Skulle klokken slå 20.00 tirsdag aften, uden at der er nok ansøgninger, bliver systemet sat på pause. Det vil i det tilfælde genåbne onsdag morgen klokken 08.00.

Flere penge i puljen

Tilskuddene, man kan søge fra Bygningspuljen, skal gå til forbedringer af boligen, der sparer energi. Senest, styrelsen åbnede for ansøgninger, var i april. Her gik der blot 13 timer, inden der var ansøgninger nok til at udmønte de 250 millioner, som der dengang kunne ansøges om.

Dengang havde styrelsen, for at undgå at systemet gik ned på grund af overbelastning, men uden at oplyse om det, oprettet et digitalt ’venteværelse’. Her kunne ansøgere allerede blive lukket ind fra klokken 6.00. Altså fire timer før det officielt udmeldte starttidspunkt kl. 10.00, hvor køen ifølge Energistyrelsens egen hjemmeside ville åbne.

I virkeligheden skete der det, at alle ansøgerne i ’venteværelset’ klokken 10 fik tildelt en tilfældig plads i køen på lige fod med de ansøgere, der først loggede på klokken 10. Men eftersom der allerede var så mange i venteværelset, lukkede adgangen til køen allerede efter 15 sekunders åbningstid.

Ifølge pressemeddelelsen fra styrelsen er det endnu ikke til at sige, hvor mange, der denne gang vil søge tilskud.

»Det er derfor også vanskeligt at spå om, hvorvidt ventetiden vil være lang. Men det vil være fornuftigt som ansøger at forberede sig på ventetid«, skriver styrelsen.

Til gengæld kan der søges flere penge denne gang, hvor der vil være 340 millioner kroner i puljen. Modellen for udbetaling fra Bygningspuljen er, at ansøgningerne behandles og pengene bevilges i den rækkefølge, de tikker ind, til kassen er tom. Dog med den undtagelse, at ansøgninger om at udskifte et olie- eller gasfyr med en varmepumpe har fortrinsret; 60 procent af puljen er nemlig øremærket til netop denne energirenovering, som har høj klimaeffekt.

Det er også baggrunden for, at tilskuddene for anden gang bliver sat ned, så flere kan komme til fadet. Var du med i allerførste ansøgningsrunde til Bygningspuljen i oktober 2020, kunne du få 28.000 kroner som hjælp til at købe markedets mest energieffektive varmepumpe til et typisk hus på 140 kvadratmeter. I næste uges runde kan du til et tilsvarende hus få cirka 19.000 kroner i tilskud.

ritzau/politiken.dk