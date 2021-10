»Det vilde vesten«: Finanstilsynet advarer mod kryptovaluta

Guide

Fem råd om investering i kryptovaluta

1Vælg et alternativ, der er mindre risikabelt

Hvis du investerer i kryptovaluta, løber du en meget høj risiko og kan miste din opsparing. Overvej, om traditionelle investeringsformer som f.eks. aktier passer bedre til din risikovillighed. Historien viser, at aktier over tid giver afkast, hvis du er villig til at tage risikoen.

2Vælg tjenester til kryptohandel, som Finanstilsynet har godkendt

Du kan bruge Finanstilsynets virksomhedsregister til at kontrollere, om et rådgivnings- eller mæglerfirma er godkendt af Finanstilsynet. Hvis firmaet er godkendt, minimerer du risikoen for svindel og forkert rådgivning.

3Match din risikoprofil og investering gennem rådgivning

En del af forbrugerbeskyttelsen ved de regulerede investeringer ligger i, at et mæglerfirma skal sikre, at der er en sammenhæng mellem din appetit på risiko og den risiko, du løber.

4Vær kritisk over for løfter om store og hurtige afkast

Hvis det lyder for godt til at være sandt, er det sikkert også tilfældet. Der er stor sandsynlighed for, at du enten løber en for høj risiko, eller at der er tale om svindel, hvis du bliver lovet priser og afkast, som er højere end normalt.

5Kontakt din bank og politiet ved svindel

Hvis du har overført penge med en kortbetaling, kan du kontakte banken og forsøge at få trukket pengene tilbage. Du kan også anmelde svindel til politiet, men ofte vil efterforskningen blive givet videre til udenlandske myndigheder.

Kilde: Finanstilsynet

