Nu bliver det endnu dyrere at have sin opsparing hos Nordea

Nordea sænker renten for privatkunder, så det nu koster endnu mere at have beløb over 100.000 kroner stående. Renten blev mandag sat ned til minus 0,7 procent, skriver banken på sin hjemmeside. Før var den minus 0,6 procent. Har man 250.000 kroner stående, koster det nu 1.050 kroner om året. Tidligere ville det have kostet 900 kroner.

Beslutningen skyldes ifølge Nordea, at Nationalbanken for nylig satte sin rente ned. Den styrer delvist renten på bankkontoen, selv om det i sidste ende er bankerne selv, som bestemmer renten.

»Det kan umiddelbart virke ulogisk, at man skal betale for at have penge stående på en konto. Men det er en konsekvens af det historisk lave renteniveau, som har præget den danske økonomi i mange år«, skriver Nordea.

Nationalbanken sænkede 1. oktober sine renter. Det skyldtes, at kronen havde ligget stærkt over for euroen, og der blev derfor grebet ind.

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at sikre, at kursen over for euro er nogenlunde den samme hele tiden. Derfor lægger Nationalbankens rente sig tæt på renten hos Den Europæiske Centralbank (ECB), der er centralbank for lande i eurozonen. Hvis renten i Nationalbanken for eksempel er markant højere end i ECB, vil det være mere attraktivt at købe danske kroner i stedet for euro. Det vil betyde, at kronen vil stige i kurs og risikerer at komme ud af det spænd, som den skal være i over for euro.

Renten har været på nul procent eller negativ hos ECB siden 2012, og billedet har været nogenlunde det samme hos Nationalbanken.

I 2019 indførte Jyske Bank som den første store bank negative renter på private kunders opsparing. Siden har de fleste andre banker fulgt trop. I de fleste banker må man have op til 100.000-250.000 kroner stående, inden man skal betale en negativ rente.

