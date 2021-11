Aktier styrtdykker: Største fald i hele 2021

Der har været langt mellem smilene på det danske aktiemarked tirsdag.

Samlet er C25-indekset, der består af de største aktier herhjemme, faldet med 3,2 procent.

Det er det hidtil største indeksfald i 2021. Det er samtidig det største fald siden 23. marts 2020, skriver MarketWire.

Samtlige 25 aktier i C25-indeket er sluttet i rødt tirsdag. Værst er det gået ud over transport- og logistikvirksomheden DSV, der er faldet 5,7 procent.

En årsag til C25-aktiernes nedtur er frygt for, hvad den igangværende bølge med coronavirus rundt i Europa kan få af konsekvenser for virksomhederne.

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen peger på, at frygten har kastet usikkerhed ind i aktiemarkedet.

»Nyhedsstrømmen omkring corona er blevet negativ, og det markant mere end markedet havde regnet med for få uger siden«.

»Østrig lukker ned, og der kommer flere restriktioner i Tyskland«, sagde Jacob Pedersen tidligere tirsdag.

Mandag begyndte en nedlukning i Østrig, der har givet tomme gader. Blandt andet skal barer og restauranter holde lukket.

I Tyskland har sundhedsminister Jens Spahn tirsdag opfordret til, at flere offentlige steder begrænses til dem, der er vaccinerede, eller som tidligere har været smittede med covid-19.

»Det er alt sammen noget, der gør investorerne nervøse omkring genopretning, som alle forventede, var på sporet på grund af vaccinerne«, lød det fra Jacob Pedersen.

Selv om tirsdagen har budt på et stort fald for aktiemarkedet, er det ikke tæt på at være det største på en dag for C25, der blev skabt i 2016.

Det største fald på en dag var 12. marts 2020, hvor indekset dykkede otte procent. Det var på niveau med det, der blev set under finanskrisen.

Faldet kom, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned for at bremse coronasmitten.

ritzau