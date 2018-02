Trods krise hos Lego-konkurrent: Barbie-salg gør comeback

FOR ABONNENTER

Vi skal heldigvis langt, langt tilbage i tiden for at finde Danmarks værste korruptionsskandale: til 1640’erne, da Corfitz Ulfeldt, som af Christian IV var udpeget til rigshofmester, den øverste post lige under kongen, groft udnyttede sin position. Han kontrollerede leverancerne til orlogsflåden på Holmen og sørgede for, at store beløb røg ned i hans egne lommer.

Den opførsel førte til Ulfeldts eget fald – og til begyndelsen på et opgør med korruption.

Der har selvfølgelig været korrupt ageren i toppen af Danmark siden, men for hvert årti er det blevet stadig vanskeligere, fordi vi slår hårdt ned, moralsk og juridisk, på selv små tilløb. Skarpe regler, senest opdateret af Finansministeriet sidste år, betyder, at du, hvis du er offentligt ansat, stort set ingen gaver kan modtage. Danmark er, ifølge Transparency International, klodens mindst korrupte land. Det bør vi være stolte over.

Men der er en slange i paradis: statsministeren. Lars Løkke Rasmussen er – trods alt – ingen Corfitz Ulfeldt. Men hans ageren er dybt betænkelig, for det tætte forhold, som Løkke har til John-Anker Hametner, kvotekongen, får alle alarmklokker til at bimle. Det ser unægtelig ud til, at statsministeren ved at tage imod store beløb har bragt sig selv i en situation, hvor han kan mistænkes for at udnytte sit betroede hverv til at berige sig selv.