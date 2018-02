Rådgivning på sociale medier skal løfte Matas

Dow Jones-indekset er ramt af det værste fald på en enkelt dag i årevis. Indekset er igen under 25.000 point.

Aktiekurserne fortsætter med at falde på børsen i New York mandag, hvor Dow Jones-indekset endte med et fald på 4,6 procent ved børsens lukning i New York.

Det er - målt i procenter - det største fald siden august 2011, skriver Reuters.

Ved lukningen på Wall Street var Dow Jones styrtdykket 1.175 point. Målt på point oplevede indekset dermed det største fald nogensinde på én enkelt dag.