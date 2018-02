Claus Hjort: Rusland stod bag cyberangreb mod Mærsk Rusland forsøger med cyberangreb at forvolde skade ligesom i et militært angreb, siger forsvarsministeren.

Rusland stod bag det store cyberangreb, der i sommer ramte blandt andre Mærsk og påførte koncernen et milliardtab.

Det siger den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, ifølge BBC og flere andre britiske medier.

Storbritannien siger, at russerne slap angrebet løs på Ukraine, hvorefter det bredte sig ud over Europa.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger, at Danmark er helt enig i den britiske vurdering.

»Det peger direkte tilbage til den russiske stat og det russiske militær«, siger Claus Hjort Frederiksen, der torsdag er til forsvarsministermøde i Nato i Bruxelles.

Han siger, at det russiske cyberangreb ikke har noget at gøre med spionage, hvor man forsøger at indhente oplysninger.

»Det særligt farlige er, at man hacker sig ind for at forvolde skade«, siger Claus Hjort Frederiksen.

»Russerne har løftet det her op på et højere niveau, hvor det bare går ud på at forvolde skade ligesom i et militært angreb«, siger han.

ritzau