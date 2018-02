Sagen forfra: Det blev en vild uge for TDC

MTG udsendte en meddelelse om, at TDC-bestyrelsen havde fået kolde fødder, og TDC fulgte op med, at bestyrelsen nu grublede over et nyt købstilbud. Efter et par timers spekulation skrev TDC-bestyrelsen klokken 14.00, at den nu anbefalede aktionærerne at sælge til 50,25 kroner per aktie, svarende til i alt 40,3 milliarder kroner.

Fiber til folket

TDC-bossernes »helt fantastiske« strategi for fremtiden er nu blevet arkiveret lodret og makuleret. Pensionskassernes og Macquaries tilbud var nemlig betinget af, at TDC ikke skulle have noget at gøre med MTG, farvefjernsyn og reality shows.

I stedet skal TDC splittes op i to selvstændige selskaber: Et, der koncentrerer sig om infrastrukturen på it- og teleområdet, og et, der er vendt mod forbrugernes køb af kommunikation, tjenester og indhold. Konsortiet har indtil videre forsøgt at vinde danskens hjerte og sind ved at love fibernet til alle, fra storby til flække.

»1 GB/s-bredbånd for alle danske husstande i midten af 2020’erne«, lød det i en pressemeddelelse, udsendt få timer efter historien om det lækkede købstilbud. Det vil være et nybrud, fordi TDC hidtil har forsøgt at vride så mange penge som muligt ud af sin ældre it-infrastruktur.

Selskabet har nærmest braklagt sit eget fibernet i Region Hovedstaden, der i sin tid blev købt af Dong, og TDC’s finansdirektør sagde så sent som i september til Finans, at »man må bare indse, at der er steder på landkortet, hvor det ikke kan betale sig at lægge fiberkabler«.

Skyer i horisonten

Elselskaberne har hidtil været ret alene om at udbygge fibernettet og er blevet hånet, fordi indtjeningen fra investeringerne har lange udsigter. En ekspert har i Politiken vurderet, at de nye TDC-ejere skal smide 10-20 milliarder mere for at dække alle de sorte pletter på landkortet – og ikke bør forvente afkast før om 20-30 år.