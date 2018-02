Danfoss øger omsætning og bundlinje i 2017

Både omsætning og bundlinje steg hos industrigiganten Danfoss i 2017. Topchef Kim Fausing er tilfreds med 'ekstraordinær høj vækst', som især er trukket af USA og Brik-lande.

Omsætningen hos Danfoss steg med 10 procent til 43,3 milliarder kroner, mens resultatet efter skat steg 13 procent til 3,3 milliarder kroner. Det oplyser Danfoss.

»Vi er meget tilfredse med vores resultater i 2017. Vi har gennem året haft ekstraordinær høj vækst, og vi leverer en stærk bundlinje«, siger Kim Fausing i en pressemeddelelse.

»Samtidig har vi investeret massivt i vækstinitiativer og digitalisering og gennemført flere vigtige teknologiopkøb, der er med til at fastholde vores position som teknologiførende og dermed at skabe størst mulig værdi for vores kunder«, lyder det.

ritzau