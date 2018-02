Mærsk satser mere på mindre skibe i fremtiden

A.P. Møller Mærsk har de seneste år føjet en række af de allerstørste containerskibe i verden til shippingdivisionen Maersk Lines flåde.

Men fremover bliver der længere imellem bestillingerne på de såkaldte triple-E skibe, der kan rumme mere end 20.000 standardcontainere.

Det fortæller Anders Boenæs, der er netværkschef i Maersk Line, til Børsen.

»Jeg ser det sådan, at shippingindustrien fremover vil være præget af et miks af forskellige størrelser skibe, og idéen om, at de største skibe altid er bedre, vil ikke altid gælde«, siger han.

For Maersk Lines egen ordrebog gælder, at kun seks af de 20 skibe, man har i bestilling, er af den allerstørste type.

Det skyldes blandt andet, at skibene er så store, at mange havne slet ikke kan laste eller losse dem.

Det gælder for eksempel havnene i Latinamerika, hvor Maersk Line med købet af tyske Hamburg Süd har fået mange flere ordrer.

Fordelen ved de store skibe er ellers, at omkostningerne per container bliver mindre, hvis skibet altså er fuldt lastet.

Men her er problemet, at der simpelthen er kommet for mange af de store skibe, som har skabt overkapacitet på verdenshavene.

Det siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker ved Sydbank.

»Vi har set de første spæde tegn på, at produktion flyttes tættere på hjemmemarkederne i Europa og USA, og så duer de her skibe slet ikke mere«, siger han til Børsen.

ritzau