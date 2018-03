Lego-direktør vil investere i digitale klodser for at vokse

I forsøget på at sætte mere gang i salget af Lego, vil Legos administrerende direktør, Niels B. Christiansen, satse mere på det digitale univers omkring de klassiske klodser.

»Det er forkert at sætte os i en bås af kun at være et fysisk legetøj«.

»Vi laver en masse af de digitale løsninger. Vi er nogle af dem der er længst fremme inden for det. Det er noget, vi har investeret mange penge i, og noget af det vi også kommer til at investere mange penge i«, siger han.

Tirsdag har Lego-koncernen fremlagt årsregnskab for 2017.

Et med egne ord 'vanskeligt år' for koncernen, der må konstatere et brat stop for 13 års vækstridt.

Omsætningen faldt syv procent til 35 milliarder danske kroner, men det skyldes ifølge Lego-direktøren ikke, at der er mangel på efterspørgsel.

Godt nok solgte man 'lidt mindre' i 2017, men det underliggende Lego-salg, er ifølge direktøren det samme.

»Det underliggende legosalg har været fladt, og der har vi et ønske om, at det skal vokse«.

»Det er ikke et udtryk for, at der er købt meget mindre Lego eller, at interessen er gået ned. Den er bare ikke steget så meget«, siger han.

Vokset for hurtigt

Allerede for et år siden måtte Lego se en ellers flot omsætningsvækst falde, og sidste år nåede koncernledelsen frem til den erkendelse, at man var vokset for hurtigt i de foregående år.

Derfor blev der i forbindelse med ansættelsen af den tidligere Danfoss-topchef Niels B. Christiansen sat en oprydning i gang, hvor der blandt andet blev solgt ud af lagrene og ryddet op i organisationen.

Den oprydning har givet en slankere organisation, hvor Niels B. Christiansen og Lego-ledelsen holder skarpere øje med salget.

»Jeg har de fem salgsdirektører rapporterende direkte ind til mig, og de er en del af den øverste ledergruppe. Det gør, at der ikke er så langt fra, hvad der sker rundt omkring i verden på markederne, ind til der, hvor vi tager de overordnede beslutninger«, siger han.

Særligt Kina har givet en tiltrængt vækst i regnskabet det seneste år, selv om omsætningen overordnet set er gået ned.

Det har fået Lego til at rette håbet mod nye potentielle markeder, der ud over Kina indbefatter Mellemøsten og Afrika, hvor mange børn endnu har til gode at få deres første klodser i hånden.

»Det, der kommer først, er, at vi gerne vil nå ud til flere, og vi vil gerne investere i blandt andet det digitale. Så tror jeg også, det er naturligt, at det på sigt kan bringe omsætning med sig«.

Men Niels B. Christiansen vil ikke garantere, at omsætningen derved kan rettes op på kort sigt.

»Vi har ikke mål på enkeltår på den måde. Det vigtigste for os er, at vi er der om 10 år og 20 år, og at vi har det lange sigte«, siger han.

ritzau