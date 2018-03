Afsløring skærer 37 milliarder dollar af Facebooks markedsværdi

Facebook-aktien tog mandag sit største fald i fire år, da den faldt med 6,8 procent og fik barberet 37 milliarder dollar sin markedsværdi.

Det skriver CNN Money.

Det sker, efter at det er blevet afsløret, at et analyseselskab, der hjalp Donald Trump under den amerikanske præsidentvalgkamp, har stjålet data om 50 millioner amerikanske vælgere via deres Facebook-profiler.

Faldet til trods har det amerikansk selskab dog stadig en markedsværdi på omkring 500 milliarder dollar ifølge CNN Money.

Selskabet Cambridge Analytica stjal ifølge New York Times oplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for at kunne udarbejde et program til at forudsige og påvirke vælgernes valg.

Resultatet blev ifølge mediet solgt til Trumps kampagnestab.

Tyveriet er det hidtil største fra Facebook. Afsløringen fik mandag USA og EU til at afkræve Facebook svar om tyveriet, og selskabet kan blive idømt en bøde på et milliardbeløb.

Cambridge Analytica blev finansielt understøttet med nogle af de 15 milliarder dollar, som den stenrige finansmand Robert Mercer råder over. Han er en af de største republikanske donorer.

Ifølge Observer blev Cambridge Analytica på det tidspunkt ledet af Steve Bannon, som var Trumps nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus, inden han blev fyret sidste sommer.

Lørdag fulgte Facebook op med udsagn om, at omfanget var begrænset til 270.000 profiler, som havde deltaget i en personlighedstest via appen 'thisisyourdigitallife'.

Flere mener imidlertid at dette ikke er nok. EU's justitskommissær, Vera Jourova, som denne uge besøger USA, siger, at hun vil kræve flere svar fra Facebook og Mark Zuckerberg under sit besøg.

Den ledende demokrat i Senatets efterretningsudvalg, Mark Warner, har udtalt sig stærkt kritisk om Facebooks håndtering af personlige data. Han siger, at der hersker regler på området, som om det var Det Vilde Vesten.

En whistleblower og tidligere medarbejder i Cambridge Analytica, Christopher Wylie siger mandag til NBC, at selskabet fandt frem til personer, som virkede påvirkelige og sendte en masse data, som kunne ændre deres opfattelse af, hvad der reelt skete.

Wylie siger, at han ikke ved i hvilket omfang Trumps stab anvendte denne teknik, hvor personers informationskanaler bliver manipuleret.

» Der bliver skabt et netværk af desinformation online, så folk ryger ned i et hul, hvor de klikker på blogs, hjemmesider og opslag, som kan give dem indtryk af begivenheder, der måske slet ikke har fundet sted«.

