TDC bliver solgt til et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PFA, PKA og australske Macquarie. 88 procent af TDC's aktionærer har takket ja til købstilbud.

Det oplyser TDC i en meddelelse.

Købstilbuddet fra konsortiet lyder på 50,25 kroner per aktie.

Mindst to tredjedele af aktionærerne skulle sælge deres aktier, for at købstilbuddet ville blive gennemført.

Konsortiet har allerede fået myndighedernes godkendelse af købet. Handlen ventes at blive gennemført 4. maj.

ritzau