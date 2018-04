Topchef: Rokade i Danske Bank hænger ikke sammen med hvidvask-sag Omfattende ændring af organisationen og direktørexit har ikke noget at gøre med hvidvask-sag, siger topchef.

En sag om hvidvask for milliarder hos Danske Banks afdeling i Estland har hængt over banken, siden Berlingske begyndte at skrive om sagen sidste år.

Men en omfattende ændring af organisationen og farvel til en mangeårig direktør i banken, som er præsenteret fredag, har ikke noget med hvidvask-sagen at gøre. Det siger topchef i Danske Bank Thomas F. Borgen i et interview med Ritzau Finans.

»Nej, det her handler om, at vi tager det næste skridt i bankens udvikling for at kunne fortsætte den gode udvikling i banken«, siger han.

Danske Bank sagde torsdag farvel til bankdirektør Lars Mørch, der valgte at sige sin stilling op i kølvandet på hvidvasksagen.

Fredag har banken præsenteret ændringerne, der indebærer, at afdelinger for privatkunder og erhvervskunder slås sammen. De deles op i en dansk og en nordisk afdeling.

Foto: Bidstrup Stine Administrerende direktør Thomas Borgen siger, at omorganiseringen i toppen af banken ikke har noget med den penible hvidvasksag, som banken er indblandet i, at gøre. (arkivfoto)

Mangeårig direktør går af

Samtidig udvides det øverste cheflag med fire nye bankdirektører.

Mangeårig direktør og medlem af direktionen Tonny Thierry Andersen har valgt at sige sin stilling op, oplyser banken.

»At ændringerne kommer nu, skyldes, at Danske Bank, som gennem flere år ellers har haft fremgang, ser konkurrencen om kunderne som så hård, at man hele tiden skal være foran«, siger Thomas Borgen.

»Vi har over de seneste år lavet en række tiltag for at blive en endnu mere kundeorienteret, enkel og effektiv bank.

»Og for forsat at sikre den gode kundeoplevelse har vi styrket vores struktur og organisation i dag ved at gøre den bredere, dybere og nærmere kunden. Det er baggrunden«, siger topchefen til Ritzau Finans.

Thomas F. Borgen beklager, at Tonny Thierry Andersen forlader banken.

»Tonny har selv valgt at sige op. Jeg havde ønsket, at han skulle være med. Jeg har arbejdet med Tonny i 18 år og har haft stor glæde af det«.

»Jeg er ked af, at han siger op, men jeg har stor respekt for, at han ønsker at prøve sine kompetencer udenfor banken«, siger den administrerende direktør.

Thomas Borgen vil dog ikke afsløre, hvilken rolle der var udset til Thierry i den nye organisation.

