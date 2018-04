Lasse Bolander er genvalgt som Coop-formand 49-årige Lasse Bolander blev lørdag genvalgt som Coop-formand til landsrådsmødet.

Han tager tre år mere.

Coop-formand Lasse Bolander blev lørdag eftermiddag genvalgt og sidder derfor på formandsposten de næste tre år.

De 124 delegerede landsrådsmedlemmer mødtes lørdag i Middelfart for at stemme om, hvem der skal være formand i Coop i de næste tre år. Afstemningen foregik hemmeligt, og Lasse Bolander fik 62 stemmer.

Som formand for den forbrugerejede virksomhed Coop råder man over 1,7 millioner medlemmer, knap 1.200 butikker og mere end 40.000 ansatte.

49-årige Lasse Bolander har siddet på formandsposten siden 2008 og kan nu begynde sin fjerde periode.

Stærkt kritiseret

Han har under valgkampen været udsat for skarp kritik af sine modkandidater. Kritikken lyder på, at Coop har spredt sig over for meget. De har blandt andet oprettet en bank, en investeringsfond, en tankstation, et kafferisteri i Afrika, og så handler de med møbler.

Coop offentliggjorde for nylig deres årsregnskab for 2017, hvor de kunne vise et overskud på 527 millioner kroner. Det er en fordobling i forhold til katastrofeåret 2016.

Eksperter har tidligere i Politiken vurderet forretningsmanden og AGF-formanden Lars Fournais som Bolanders nærmeste konkurrent. Fournais blev opstillet tilbage i februar af en række selvstændige brugsforeninger.

Derudover konkurrerede Bolander mod Christian Christensen, der indtil sidste år var chef for Lokale varer i Coop, og Mikkel Irminger Sarbo, der udover at sidde i Coops Landsråd, står bag succesforretningerne Hallernes Smørrebrød, Tante T og Fleisch. Derudover er han medlem af Radikale Venstre og stillede i 2013 op til kommunalvalget i København. Han blev ikke valgt ind.