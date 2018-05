Norsk selskab skamferet på børsen efter tabt dansk retssag

Det norske olieselskab Noreco har fredag tabt en sag mod to dusin forsikringsselskaber i Østre Landsret i København. Nederlaget er et voldsomt slag mod selskabet, hvis aktier er blevet langt over halveret.

Sagen har sit udgangspunkt i den store Siri-produktionsplatform i Nordsøen. Her blev der i 2009 fundet en revne i en såkaldt sponson, en del af en olietank på havbunden.

Reparationerne og en lang periode uden produktion udløste en milliardregning, som Noreco, der ejede 50 procent af Siri, ville have dækket af sine forsikringsselskaber.

»Østre Landsret har i det væsentlige frifundet 24 forsikringsgivere fra et krav fra Noreco Oil Denmark om dækning af skade på olieboreplatformen Siri, fordi forsikringsbegivenheden ikke anses som værende indtrådt i forsikringsperioden for de forsikringer, der var omfattet af sagen«, skriver Østre Landsret.

Noreco ville have 307 millioner dollar - 1,9 milliarder kroner ved fredagens kurs - plus renter fra forsikringsselskaberne.

Omkostninger på 26 millioner

Det norske olieselskab har fået medhold i dele af sagen, og skal derfor have 12,5 millioner dollar i alt fra 20 af de 24 forsikringsselskaber.

Noreco er dog samtidig blevet dømt til at betale sagens omkostninger, der løber op i markante 26 millioner kroner plus det løse.

Selskabet har i dag ikke nævneværdige aktiviteter, da langt hovedparten af selskabet er blevet solgt. Derfor er værdien af Noreco ifølge det norske erhvervsmedie E24 i høj grad bundet op på erstatningskravet.

Straffen på det norske aktiemarked var da også hård fredag, hvor aktierne i Noreco ifølge Bloomberg dykkede med 73,2 procent til 100 norske kroner.

»Noreco mener, at dommen er afsagt på forkerte præmisser og vil anke til Højesteret. Arbejdet med at forberede anken er allerede begyndt«, skriver Noreco fredag på sin hjemmeside.

Noreco ejede i 2009 Siri-platformen samme med Ørsted, det daværende Dong. Dong købte i 2011 Noreco ud af Siri.

De samlede omkostninger løb i 2012 op i 3,5 milliarder kroner.

I 2013 fandt Ørsted, Dong, endnu en revne og måtte tage en regning på en lille milliard kroner yderligere.

ritzau