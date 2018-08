Dårlig meddelelse koster Pandora 11,5 milliarder på én dag Mandag nedjusterede Pandora sine forventninger, og værdien af smykke-aktien er tirsdag raslet ned.

Aktierne i Pandora er tirsdag faldet med 24,4 procent efter en nedjustering mandag aften. Faldet sænker værdien af smykkevirksomheden med 11,5 milliarder kroner.

Da børsen lukkede tirsdag klokken 17, lå en Pandora-aktie således til en værdi på 325 kroner. Det er det laveste siden februar 2014.

Kort efter børsen lukkede mandag, udsendte Pandora en meddelelse om, at den lovede vækst ikke længere forventes at komme i år.

For 2018 venter Pandora nu kun en omsætningsvækst på 4-7 procent i lokal valuta mod tidligere 7-10 procent.

Forventningerne til EBITDA-marginen - den del af omsætningen, der bliver til driftsresultat - blev desuden sænket til cirka 32 procent fra før cirka 35 procent.

Det kom bag på markedet, der godt nok havde frygtet en nedjustering fra Pandora, men slet ikke i den størrelsesorden.

Og da smykkeselskabets ledelse afviste at komme med flere kommentarer før regnskabet - som aflægges torsdag - blev mange efterladt i vildrede.

Aktiekursen er halveret siden årsskiftet

Efter bare ti minutters handel på børsen tirsdag morgen var der handlet Pandora-aktier for 500 millioner kroner.

Og efter 15 minutters handel kostede en aktie i Pandora kun 347 kroner, hvilket er langt under de 430 kroner, som den kostede, da børsen lukkede mandag.

Siden årsskiftet er aktiekursen mere end halveret.

Janne Vincent Kjær, der er Pandora-analytiker hos Jyske Bank, fortalte efter åbningen af børsen tirsdag, at der er stigende bekymringer om væksten hos smykkevirksomheden.

»Som jeg ser det, så skyldes faldet stigende bekymringer om væksten i de eksisterende butikker, når man kigger fremad, hvor markedet frygter, at omsætningen vil fortsætte med at falde«.

»Der er bekymringer over, om det nye 'Shine'-koncept har slået fejl, og om det nye designteam formår at forbedre produkterne i en sådan grad, at det kan bringe væksten tilbage positivt. Nu ser vi, at det i hvert fald ikke lykkes i 2018«, sagde hun.

ritzau