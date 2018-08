Stærk sommer giver optimisme hos Carlsberg Efter et andet kvartal med god salgsvækst og et spareprogram, der kører, opjusterer Carlsberg forventningerne.

Carlsberg opjusterer sine forventninger efter en sommer, der har budt på pæn salgsvækst. Det viser regnskabet for første halvår, der netop er offentliggjort.

I første halvår omsatte Carlsberg for 31,0 milliarder kroner og fik et nettoresultat på 2,9 milliarder kroner, små 200 millioner kroner mere end i samme periode sidste år.

»Vi har leveret stærke resultater for de første seks måneder af 2018 med en sund vækst i salget, marginforbedringer i flere regioner, stærke pengestrømme og fortsat gældsnedbringelse. »Vi er glade for at kunne øge vores forventninger«, skriver administrerende direktør i Carlsberg Cees 't Hart i regnskabet.

Carlsberg ser nu en stigning i driftsresultatet i en høj encifret procentsats.

Den organiske vækst i salget - altså uden opkøb, frasalg og valutaeffekter - steg med 5,1 procent i halvåret og kigger man på andet kvartal, de tre måneder, der slutter med juni, steg omsætningen med 7,6 procent.

Kigger man til salget af øl og andre drikkevarer steg det til 65,6 millioner hektoliter i første halvår fra 63,8 millioner hektoliter.

Godt vejr og VM i fodbold sparker bagpå

Specielt det asiatiske marked var i solid vækst og omsætningen steg her med 14,3 procent godt hjulpet af både øget salg og øget salg af dyrere øl.

I det ellers så plagede Østeuropa, hvor Carlsberg har kæmpet med russiske restriktioner, sanktioner og et Ukraine i kaos, havde Carlsberg også et solidt halvår.

»Fremgangen er drevet af en vækst i markedet, der igen er drevet af godt vejr og VM i fodbold«, skriver Carlsberg om regionen.

Regnskabet bringer også glæde hos Sydbanks Carlsberg-analytiker Morten Imsgaard:

»Det er et rigtig godt regnskab, hvor Carlsberg overgår forventningerne på mange parametre, selv om der i forvejen var høje forventninger på grund af en rigtig god sommer«.

»Men når man kigger ud over det, så vidner regnskabet om, at Carlsbergs strategi om en stærk styring af omkostningerne og et højere salg af de dyrere øl virker«, siger han.

Et er salget, noget andet er, hvad Carlsberg laver på de indre linjer. Og også herfra er der godt nyt.

I regnskabet skriver Carlsberg, at effektiviserings- og spareplanen 'Funding the Journey' nu forventes at give besparelser på over 2,3 milliarder kroner mod tidligere omkring 2,3 milliarder.

ritzau