Legos salg stiger igen efter sløjt 2017 I første halvår 2018 fik Lego bedre styr på forretningen og kunne notere sig en marginal stigning i salget.

Salget i Lego vokser igen efter et fald i 2017. Sidste år måtte Lego præsentere sit første fald i salget i 13 år.

I sit regnskab for første halvår 2018 skriver Lego, at man har fået styr på udviklingen, og at salget til forbrugerne er steget med en procent.

»Vores plan for 2018 er at stabilisere forretningen og investere i at skabe vækst på den lange bane. Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende«, skriver administrerende direktør Niels B. Christiansen i en meddelelse.

Omsætningen i kroner er dog faldet med fem procent til 14,3 milliarder kroner i første halvår ifølge regnskabet. Samtidig er nettoresultat dykket med ti procent til tre milliarder kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

ritzau