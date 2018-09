Coca-Cola undersøger muligheder for cannabis-drik

Selskabet bag en af verdens mest berømte sodavand overvejer, hvordan man kan lave en udgave med et cannabis-stof i. Det skriver erhvervsmediet BNN Bloomberg.

Coca-Cola-koncernen har ifølge BNN Bloomberg indledt samtaler med cannabis-producenten Aurora Cannabis Inc. med henblik en drik med marihuana i.

Formålet med samarbejdet er ifølge BNN Bloombergs artikel, at Coca-Cola ønsker at lave en helsedrik, der kan lindre smerter, kramper og betændelser.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Coca-Cola-koncernen udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med historien. Heri svarer selskabet ikke direkte på, hvorvidt den er i gang med udviklingen af et konkret produkt:

»Ligesom mange andre i drikkevarebranchen holder vi tæt øje med udviklingen af ikke-psykoaktiv Cannabidiol (indholdsstof fra cannabisplanter, red.) som en ingrediens i fungerende helse-drikkevarer verdenen over, skriver Coca-Cola ifølge Reuters.

»Der er ikke taget nogen beslutning på nuværende tidspunkt.

Ifølge Reuters vil et samarbejde mellem Coca-Cola og Aurora være første gang, at en stor producent af ikke-alkoholiske drikke giver sig i kast med at lave et produkt med cannabis.

