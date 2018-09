Danske Banks topchef går som følge af hvidvask-skandalen

Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling.

Meddelelsen kommer i forlængelse af, at Danske Bank i dag fremlægger konklusioner på undersøgelserne af forholdene i bankens estiske filial.

Det oplyser Danske Bank i en fondsbørsmeddelse.

Thomas Borgen forklarer, at han gennem et stykke tid har været klar over, at han måtte opsige sin stilling som følge af hvidvasksagen.

Det har gennem et stykke tid været klart for mig, at det vil være det rigtige Thomas Borgen om sin fratrædelse

»Det er åbenlyst, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i sagen om mulig hvidvask i Estland. Det beklager jeg dybt. Selv om den eksterne advokatundersøgelse konkluderer, at jeg har levet op til mine juridiske forpligtelser, mener jeg, det rigtige for alle parter er, at jeg fratræder«.

»Som administrerende direktør har jeg det ledelsesmæssige ansvar for det, der foregår i banken, og det tager jeg naturligvis på mig. Det har gennem et stykke tid været klart for mig, at det vil være det rigtige, men når jeg ikke har truffet beslutningen tidligere, er det fordi, jeg har følt et ansvar for at lede banken igennem denne krævende periode frem mod fremlæggelsen af undersøgelserne«, skriver han blandt andet.

Formand bakker op om beslutning

Formand for Danske Banks bestyrelse, Ole Andersen, beklager, at banken nu må sige farvel til Thomas Borgen. Han deler dog Thomas Borgens vurdering af situationens alvor.

»Det er med beklagelse, at vi skal sige farvel til Thomas Borgen. Vi har naturligvis løbende drøftet situationen, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i, er den rigtige. Thomas Borgen har ydet en stor indsats for banken gennem mange år - ikke mindst de seneste fem år, hvor han som administrerende direktør har været drivkraften bag den transformation og fremgang, som banken har oplevet. Danske Bank står generelt i en helt anden og stærkere position i dag end da han blev udnævnt«, skriver han.

Thomas Borgen går dog ikke af med øjeblikkelig virkning. Det er aftalt, at han bliver i stillingen som administrerende direktør, indtil hans afløser er fundet.

Ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal løb der 960 milliarder kroner gennem den estiske filial fra 2007-2015. Det er disse overførsler, der er blevet undersøgt i bankens interne undersøgelse. Der har været mistanke om, at der er blevet hvidvasket penge for et trecifret millionbeløb.

Senere i dag fremlægger Danske Bank sin interne undersøgelse af forløbet.

Indtil videre ved vi blandt andet, at 6.200 kunder i Danske Banks estiske filial har foretaget mistænkelige overførsler - ifølge bankens egen undersøgelse.

Banken betegner desuden, at der har været »helt uacceptable og kedelige forhold omkring vores filial i Estland«.

