»Forpassede en klar mulighed«: Danske Bank blev advaret om lyssky kunder allerede i 2007

Allerede i 2007 blev Danske Bank advaret om lyssky kunder, der brugte bankens estiske filial til skattesnyd og hvidvask. Men banken reagerede ikke på advarslerne.

Det viser Danske Banks interne undersøgelse af sagen om hvidvask for milliarder, der er offentliggjort onsdag.

Advarslerne kom fra det estiske finanstilsyn og den russiske centralbank. De ulovlige aktiviteter beløb sig til milliarder af russiske rubler hver måned.

Og Danske Bank havde en reel mulighed for at sætte en stopper for kundernes mistænkelige overførsler.

Det vurderer advokatfirmaet Bruun & Hjejle, der har stået i spidsen for den interne undersøgelse.

»Danske Bank forpassede imidlertid denne første klare mulighed«, lyder det fra advokaterne.

Danske Bank købte i slutningen af 2006 den finske bank Sampo for 30 milliarder kroner. Med i handlen var den estiske filial, der har været centrum i sagen.

Først i 2017 kom sagen om hvidvask frem i offentligheden. Berlingske Business har siden afdækket, hvordan kriminelle har benyttet banken til at vaske milliarder af kroner rene.

Flere medarbejdere er blevet fyret og otte politianmeldt oven på Danske Banks egen undersøgelse af hvidvask.

Flere er politianmeldt

I forbindelse med den store interne rapport om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling er flere medarbejdere fyret og andre politianmeldt.

Det fortæller bestyrelsesformand Ole Andersen i Danske Bank på et pressemøde onsdag, hvor konklusionerne fra rapporten bliver præsenteret.

»Det står klart, at der var tale om ganske alvorlige svigt både i Estland og på koncernniveau. Over 100 medarbejdere og ledere er undersøgt«, siger Ole Andersen.

»Rapporten har rejst alvorlig kritik mod flere personer. Disse har ikke længere et ansættelsesforhold eller det vil ophøre.

»Undersøgelserne har ikke kunnet konkludere, at estiske medarbejdere har bidraget til ulovlige handlinger. Men der er foretaget otte politianmeldelser«, sagde Ole Andersen.

Den interne undersøgelse, der bliver præsenteret onsdag, er den hidtidige kulmination på et årelangt forløb, hvor potentielt massiv hvidvask af penge fra blandt andet Rusland og Aserbajdsjan gennem Danske Banks estiske filial fra 2007 til 2015 er blevet oprullet.

Sagen er trin for trin blevet gravet frem af Berlingske Business, der i over et år har afdækket suspekte pengestrømme på mindst 53 milliarder kroner, en ignoreret whistleblower og indikationer af ledelsens viden.

I maj fremlagde Finanstilsynet en yderst kritisk rapport og både estisk og dansk politi efterforsker sagen. Indtil nu er ingen blevet officielt anklaget eller straffet i sagen.

Ritzau