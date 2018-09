Finanstilsynet genåbner Danske Bank-undersøgelse, fire måneder efter den blev afsluttet

De første advarsler

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, bliver angiveligt advaret om høje overførsler i Estland af samarbejdsbanken JPMorgan og Lars Mørch, der på daværende tidspunkt har ansvar for den estiske afdeling.

Ifølge oplysninger fra Financial Times ønsker Borgen at drøfte emnet »uden for referat«.