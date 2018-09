Vestas skal spare: 400 risikerer en fyreseddel Stor sparerunde i Vestas. Hovedparten fyres i Danmark og Tyskland.

Vestas gør klar til en sparerunde, hvor 400 ansatte står til at miste jobbet.

Omkring 200 stillinger i Danmark bliver nedlagt, hvoraf de 80 vil være på Vestas' fabrik i Hammel. Det oplyser pressechef Anders Riis.

Vindmølleproducenten forklarer beslutningen med, at der er sket et skift i branchen, og at der nu er mere vækst i lande uden for Europa. Derfor er selskabet nødt til at justere omkostningerne.

Vestas har samlet 24.300 på ansatte på verdensplan, og sparerunden svarer til en reduktion af staben på 1,6 procent.

Opdateres

Ritzau