Pakkeudlevering fra PostNord er brudt ned

Det er ikke muligt at afhente sin pakke, hvis den er leveret med PostNord. En it-fejl betyder, at de steder, der udleverer PostNord-pakker, ikke er i stand til at skanne og dermed identificere pakkerne.

Det oplyser PostNord til Ritzau.

Fejlen berører ifølge PostNord lidt over 1000 udleveringssteder i landet.

Fejlen er opstået tirsdag eftermiddag. Det står ikke klart, hvad der har forårsaget fejlen. Der er heller ikke nogen tidshorisont for, hvornår fejlen er løst.

Det er fortsat muligt at aflevere pakker.

ritzau