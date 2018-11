Omstridt transportfirma: Vi har ikke levet op til vores ansvar Kurt Beier Transports administrerende direktør undskylder til DR de dårlige forhold for chauffører i Padborg.

Det meget omstridte vognmandsfirma Kurt Beier Transport erkender nu, at man har behandlet sine chauffører for dårligt.

Administrerende direktør i firmaet Karsten Beier undskylder i et interview med DR Nyheder de tvivlsomme forhold, som flere af selskabets chauffører levede under i Padborg.

»Jeg vil meget gerne beklage de billeder, som er blevet vist og undskylde for det. Vores faciliteter har simpelthen ikke været i orden«, siger Karsten Beier til DR Nyheder.

Det var Fagbladet 3F, der afslørede forholdene.

På flere billeder fra lejren i Padborg fik man indtrykket af kummerlige forhold, og samtidig kom det frem, at flere af de filippinske chaufførerne blev betalt helt ned til 15 kroner i timen.

Ud over at beklage forholdene fortæller Karsten Beier, at man har taget hånd om problemerne, der nu skulle være klaret.

Han mener dog ikke, at firmaet har brudt loven.

»Jeg er helt sikker og overbevist om, at vi ikke har gjort noget strafferetligt forkert. Vi har overholdt alle love og regler«.

»Alle chauffører har været klar over alle betingelser, da vi har haft samtaler med dem i Filippinerne. Ingen har været tvunget til noget under arbejde hos os«, siger han til DR.

Vognmandsfirmaet skulle have sendt et nyt og forbedret tilbud til de filippinske chauffører. Det nye tilbud skulle blandt andet indeholde bedre løn.

Chaufførerne har dog afvist tilbuddet.

På trods af problemerne afviser Karsten Beier, at man underbetaler de filippinske chauffører.

»Jeg kan godt se, at man tænker, at 8000 kroner ikke er mange penge, men vi ligger minimum på gennemsnittet af det, som branchen ligger på«, siger han til DR.

Han vurderer, at andre europæiske firmaer vil snuppe chaufførerne, hvis Kurt Beier Transport begynder at give mere i løn.

Firmaet bliver efterforsket for menneskehandel, og politikere fra flere partier har kritiseret forholdene.

ritzau