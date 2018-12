ISS vil sælge en stor del af forretningen fra Omkring 12 procent af ISS-koncernen målt på omsætning skal sælges fra, meddeler selskabet.

Rengøringskoncernen ISS oplyser mandag morgen, at selskabet går i gang med et frasalg af aktiviteter i 13 lande. Det kommer til at betyde et frasalg af 12 procent af koncernens omsætning og en nedgang i ansatte på 100.000.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Frasalget betyder også, at ISS vinker farvel til omkring halvdelen af den globale koncerns kunder. Det er et fald fra 125.300 til omkring 62.700.

Også hver femte af ISS-koncernens 490.000 ansatte kommer til at få ny arbejdsgiver, hvis frasalget lykkes. Der er i dag 490.000 ansatte. Det tal vil falde til 390.000.

De 13 lande er i Asien, Sydamerika, Østeuropa og Mellemøsten.

25 procent af indtjeningen fra frasalget skal gå til koncernens aktionærer.

ritzau