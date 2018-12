Vanæret bilboss er formelt tiltalt for bedrageri i Japan Carlos Ghosn er mandag blevet tiltalt for forsøg på skattesvindel ved at underdrive sin millionaflønning.

Anklagemyndigheden i Tokyo har mandag formelt rejst tiltale mod både Nissan Motor og bilproducentens nyligt afsatte bestyrelsesformand Carlos Ghosn.

Det rapporterer flere japanske medier ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Den 64-årige Ghosn blev anholdt i Japan den 19. november.

Myndighederne mistænkte ham for at have underrapporteret sin milliongage. Det skulle være sket for at slippe billigere i skat.

Nu er Ghosn ifølge flere japanske mandag blevet tiltalt for de kriminelle forhold, der kan give op til ti års fængsel. Det påståede bedrageri skal have stået på fra 2011 til 2015, da han var administrerende direktør for Nissan Motor.

Ghosn har i årevis været en af de mest markante personer i den globale automobilindustri som topchef for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen.

I slutningen af november blev han som følge af sagen afsat som bestyrelsesformand for Nissan Motor. Mitsubishi har gjort det samme.

Anklagerne er et produkt af Nissans egen undersøgelse.

Efter måneders bevisindsamling overdrog bilproducenten sagen til de japanske myndigheder i november.

Efterforskningen har afdækket, at Carlos Ghosn og Greg Kelly, en anden topchef hos Nissan, har underrapporteret deres aflønning med 44 millioner dollar - 289 millioner kroner - i perioden 2011 til 2015.

Greg Kelly er mandag ligeledes blevet tiltalt. Det samme er Nissan Motor for at have misinformeret selskabets aktionærer og offentligheden i selskabets årsregnskaber.

Ifølge AFP er Ghosn også under mistanke for at have lavet det samme nummer for et næsten tilsvarende beløb de seneste tre år.

Carlos Ghosn er nu henvist til en spartansk og lille celle på omkring fem kvadratmeter i et fængsel i Tokyo.

ritzau