Sort onsdag gør Pandora fire milliarder kroner mindre værd Finanshus finder det foruroligende, at nye produkter ikke har fået ordentligt gang i salget hos smykkefirma.

Der blev barberet fire milliarder kroner af markedsværdien af smykkeselskabet Pandora i onsdagens handel på børsen i København. Aktiekursen dykkede 11,5 procent og endte i 296 kroner.

Det er ifølge Ritzau Finans første gang siden 30. december 2013 - altså tæt på fem år - at aktiekursen når under 300 kroner.

Kurssmækket ramte, efter at aktieanalytikerne hos finanshuset Carnegie udsendte en kritisk vurdering af Pandoras salgsudvikling.

Carnegie kalder det ifølge Ritzau Finans 'foruroligende', at nylanceringer ikke har haft effekt på salget.

»Vi har skåret vores estimater for at reflektere det svage salgsmomentum, der forventes at fortsætte ind i fjerde kvartal«, skriver analytiker Lars Topholm i analysen.

Carnegie spår et hårdt 2019 for smykkevirksomheden.

ritzau