Legen er slut: Legetøjskæmpen Top Toy erklæret konkurs

Det lykkedes ikke at redde selskabet Toy-Toy, der står bag legetøjskæderne Fætter BR og Toys"R"Us. Top-Toy er i dag erklæret konkurs.

Det bekræfter selskabet over for dagbladet Børsen.

»Vi var kommet langt, havde fået godkendt vores plan og har arbejdet i døgndrift på at skabe rammerne for en rekonstruktion af Top-Toy, men i dag må vi erkende, at vi på grund af et svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen, udtaler Top-Toys administrerende direktør«, Per Sigvardsson, til Børsen.

Top-Toy blev 30. november begæret under rekonstruktion efter at have fremlagt et katastrofalt regnskab, der blandt andet afslørede en milliardnedskrivning.

Siden har man afsøgt mulighederne for at redde selskabet. Men det er ifølge Børsen ikke lykkedes.

Selskabets kurator oplyser til Børsen, at man nu skal i dialog med kreditorerne om, hvordan boet skal håndteres.

Visse butikker vil holde åbent, så kunder kan bytte varer til andre varer til udgangen af december, oplyses det.

/ritzau/