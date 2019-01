Døende BR holder udvalgte butikker åbne til udsalg Top-Toy er endegyldigt konkurs, men holder 65 butikker åbne for at sælge ud af varelageret.

Top-Toy, der ejer Fætter BR og Toys'r'Us i Norden, holder en stribe butikker åbne, selv om selskabet er gået konkurs. Det sker som 'en del af forberedelserne til et større januarudsalg'.

Det skriver Top-Toy i en pressemeddelelse.

Allerede i efteråret måtte Top-Toy gå i rekonstruktion, men et skidt julesalg tog endegyldigt livet af firmaet kort før nytår.

»Kunder skal dog være opmærksomme på, at forholdene i butikkerne på grund af konkurssituationen vil være anderledes end normalt. Blandt andet er det ikke alle butikker, der kan håndtere byttepenge, så kunder opfordres til at bruge betalingskort.

»Også forbrugerrettighederne er ændret som følge af konkursen. Således kan varer eller gavekort købt før den 30. november 2018 ikke byttes eller bruges, skriver Top-Toy i meddelelsen.

I Danmark vil fem BR-butikker og 21 Toys 'r' Us butikker holde åbent. Resten ligger i Sverige og Finland.

»De butikker, der åbner i dag, vil løbende modtage nye varer fra Top-Toys lagre og fra de butikker, der er lukket permanent. Onlinebutikken vil også være åben, skriver Top-Toy.

Siden Top-Toys konkurs arbejder kurator på at få så mange penge som muligt til kreditorerne. Det kan blandt andet ske ved at få solgt ud af varelageret.

Også onlinebutikken Coolshop har tidligere meldt sig på banen i forhold til at købe op af varelageret og muligvis overtage butikker.

Top-Toys dødedans startede 30. november, hvor selskabet efter et stort underskud gik i rekonstruktion. Kort før jul blev kreditorerne enige om en plan, der skulle give Top-Toy seks måneder til at redde sig.

Men få dage efter jul måtte selskabet alligevel give fortabt.

»Vi var kommet langt, havde fået godkendt vores plan og har arbejdet i døgndrift på at skabe rammerne for en rekonstruktion af Top-Toy.

»Men i dag må vi erkende, at vi på grund af et svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen, udtalte Top-Toys administrerende direktør, Per Sigvardsson, på det tidspunkt.

ritzau