Januarudsalget i konkursramte BR og Toys'R'Us er aflyst Fem BR- og 21 Toys"R"Us-butikker blev holdt åbne til januarudsalg, men det har konkursboets kuratorer aflyst.

Der bliver alligevel ikke januarudsalg i legetøjsbutikkerne BR og Toys'R'Us i Danmark.

Det oplyser Top-Toy, der ejer Fætter BR og Toys'R'Us i Norden, i en pressemeddelelse.

Det er konkursboets kuratorer, som har truffet beslutningen om at lukke de fem BR- og 21 Toys'R'Us-butikker, der ellers var holdt åbne til udsalg.

Top-Toy skriver desuden, at medarbejderne er blevet fritstillet. I de svenske og finske butikker forventes det dog, at et stort udsalg vil finde sted i næste uge.

Top-Toy blev 30. november begæret under rekonstruktion. Det skete, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår.

28. december blev Top-Toy erklæret konkurs efter et 'svigtende julesalg'.

ritzau