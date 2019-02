Novo Nordisks omsætning stod i stampe i 2018 Novo Nordisk kæmper fortsat med en moderat vækst i salget og overskuddet.

Novo Nordisks omsætning steg kun marginalt i 2018, hvor også overskuddet endte nogenlunde som i 2017.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.

»2018 var et år præget af ændringer og betydelig fremgang for Novo Nordisk. Vi leverede på vores mål for salg og resultat af primær drift og lancerede Ozempic, vores nye GLP-1 til ugentlig behandling af type 2-diabetes, i flere lande«, skriver administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen i regnskabet.

Omsætningen i 2018 i danske kroner steg til 111,8 milliarder kroner fra 111,7 milliarder kroner i 2017. Overskuddet efter skat endte på 38,6 milliarder kroner mod 38,1 milliarder kroner i 2017.

Novo Nordisk skriver i regnskabet, at omsætningen og resultatet er påvirket af en svagere amerikansk dollar, fratrædelsesomkostninger og tilkøbet af hurtigere behandling hos de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Tiden med markante vækstrater virker dog som en fjern fortid, når man kigger i tallene.

Omsætningen inden for kerneområderne diabetes og fedme steg med en procent til 93,9 milliarder kroner i 2018, mens salget af produkter som blødermidler og væksthormon decideret faldt med fem procent til 17,9 milliarder kroner.

ritzau