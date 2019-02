58 milliarder kroner: Googles ejer fremviser gigantisk overskud Alphabet, der ejer Google, omsætter for 256,5 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Det går strygende for Googles moderselskab, Alphabet. Selskabet fremviser mandag aften dansk tid en omsætning på 256,5 milliarder kroner for fjerde kvartal.

Omsætningen - de penge, der kommer ind i butikken - er højere end forventet.

Det skyldes, at annoncører i de travle shoppingperioder som i julen i høj grad brugte Google og YouTube, som er eget Google, til at reklamere for deres produkter.

Nettoresultatet- de penge, der er tilbage, når alle regninger er betalt - ender på 58 milliarder kroner.

ritzau