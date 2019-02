Barbie-dukker sikrer Legokonkurrent bedre regnskab end ventet

Den amerikanske legetøjsproducenten Mattel, der kæmper med blandt andre danske Lego om at være verdens største i branchen, overgår forventningerne i fjerde kvartal.

Det viser selskabets regnskab, skriver Reuters. Det er især takket være selskabets Barbie-dukker, at Mattel overgår analytikernes forventninger.

Selskabet har haft stor succes med at introducere nye typer af den ikoniske Barbie-dukke, som Mattel lancerede i 1959. Dukkerne kan nu fås i forskellige hudfarver og i plusstørrelser samt med hijab.

Derudover har Mattel med succes introduceret nyt tilbehør, som er mere videnskabeligt og gør dukkerne mere lærerige.

Mattel står også bag Hot Wheels-mærket. Både Hot Wheels-biler og Barbie-dukker solgte bedre end ventet, da julen stod for døren. I fjerde kvartal steg salg af Barbie-dukker med 12 procent, mens salg af Hot Wheels steg med ni procent.

Det var over forventningerne for begge typer legetøj.

Selskabets nettoomsætning ender på 1,52 milliarder dollar. Det svarer til ti milliarder kroner. Det er et fald på 5,4 procent, men det overgår alligevel analytikeres forventninger.

Det positive regnskab betyder, at aktierne i eftermarkedet steg med mere end 17 procent.

Det såkaldte amerikanske eftermarked giver en indikation på, hvordan de amerikanske investorer fredag vil reagere.

Selskabet sigter efter at skære 650 millioner dollar - små 4,3 milliarder kroner - i omkostninger i løbet af 2019. Det skal blandt andet ske ved fyringer og ved at kigge på nye muligheder for dets produktionsfaciliteter.

Foruden Lego kæmper Mattel også med amerikanske Hasbro om at være verdens største legetøjsproducent.

Mattel blev skabt i 1946 af Matt Matson og Elliot Handler. Efter introduktionen af Barbie-dukken i 1959 fik selskabet muskler til at ekspandere via opkøb.

ritzau