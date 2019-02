Lave renter og sløjt aktiemarked sender Sydbanks overskud ned

Sydbank havde tilbagegang i 2018, hvor indtægterne var under pres som følge af lave renter og et hårdt år på aktiemarkedet.

Bankens overskud faldt til 1,16 milliarder kroner, hvilket er en tilbagegang på 375 millioner kroner sammenlignet med 2017.

Det viser bankens årsregnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

»Miljøet for bankdrift er blevet betydeligt mere vanskeligt«, siger administrerende direktør Karen Frøsig i en kommentar til regnskabet.

»Det negative rentemiljø kombineret med den skarpe konkurrence i sektoren har medført et fortsat pres på koncernens nettorenteindtægter, og indtjeningskraften i bankerne presses nedad«, siger hun.

Ud over lavere indtægter som følge af lave renter har Sydbanks indtjening fra at handle med aktier også været under hårdt pres.

2018 var et turbulent år på de finansielle markeder. Forhold som handelskrigen mellem USA og Kina og brexit har skabt usikkerhed om væksten i verden.

Det har betydet faldende aktiekurser og mindre lyst til at handle hos Sydbanks kunder og færre indtægter fra de værdipapirer, banken selv ligger inde med.

Det samme billede har gjort sig gældende for de øvrige store banker i Danmark.

De har også oplevet et pres på indtægterne. Det gælder blandt andet Danske Bank, Nordea og Jyske Bank.

Sydbanks direktør, Karen Frøsig, fremhæver dog i regnskabet, at banken i 2018 har leveret den bedste forrentning af bankens værdier blandt landets største banker. De er kendt som Sifi-bankerne, fordi de er de vigtigste i Danmark.

For 2019 venter Sydbank en begrænset vækst i dansk økonomi. Banken varsler, at overskuddet igen kommer til at falde.

ritzau